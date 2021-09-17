Раиси отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Туркменистаном

«Иран и Туркменистан обладают хорошими возможностями для укрепления отношений, сказал президент Раиси в пятницу на встрече со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым на полях 21-го заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в Душанбе столице Таджикистана.

Президент Ирана призвал к регулярным заседаниям совместной экономической комиссии двух соседних стран, заявив, что обмен энергоресурсами и увеличение торговли и транзита также являются одними из хороших возможностей.

Президент Раиси и Президент Бердымухамедов договорились также о решении проблемы природного газа.

Выражая удовлетворение отношениями между Туркменистаном и Ираном, президент Туркменистана заявил на встрече, что активизация транзитных мощностей будет иметь большое значение для развития торгово-экономических связей.