Раиси заявил, что страны региона должны создать условия для развития Афганистана

"Мы должны создать условия для того, чтобы афганский народ смог преодолеть существующие проблемы и открыть путь в будущее. С точки зрения Ирана, это возможно только через содействие стран региона", - сказал он.

По словам президента, страны региона "должны оказать содействие афганскому народу по созданию инклюзивного правительства". При этом он отметил, что "вмешательство извне только увеличивает количество проблем и провоцирует нестабильность в этой стране". "Поэтому Иран готов приложить максимальные усилия для того, чтобы создать суверенное государство Афганистан", - добавил Раиси.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.