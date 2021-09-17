«Санкции обычно продаются общественности за набор вопиющих искажений и лжи, включая так называемое« гуманитарное исключение», сказал Багаи Хамане, выступая на 48-й сессией Совета по правам человека.

«Этого не существует; даже глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения - глобальная пандемия Covid - не могла побудить Соединенные Штаты проявить гуманность; масштабы и уровни UCM были еще более жесткими за последние 2 года. Они даже не пощадили COVID- 19 вакцин, и механизм COVAX не застрахован от воздействия санкций», уточнил он.

«Иран призывает США и их союзников привлечь к ответственности за экстерриториальные санкции», сказал он.

«Подотчетность должна быть неотъемлемой частью любой схемы по устранению и сдерживанию негативного воздействия ЦСМ на осуществление прав человека. Настало время, чтобы Соединенные Штаты, как главный виновник, и те европейские государства, которые уже давно применяют США Незаконные санкции против стран-мишеней были привлечены к ответственности», - сказал он.

Он добавил, что односторонние принудительные меры - это противоправные действия, влекущие за собой международную ответственность навязывающих их государств и государств, которые действуют как сообщники, применяя эти меры.