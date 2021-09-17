Раиси назвал ШОС возможной движущей силой многосторонности

Выступая на 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Раиси сказал, что внешняя политика Ирана всегда основывалась на активном участии в международных организациях, а также на многосторонности.

Он также отметил, что политика Ирана направлена против одностороннего подхода.

Он подчеркнул, что активизация двустороннего сотрудничества, особенно в экономической сфере, способствует укреплению стратегической роли ШОС в мировой экономике.

«Я надеюсь, что Шанхайская организация сотрудничества продолжит свой гордый путь, благодаря которому за короткое время она превратилась в выдающуюся региональную и международную организацию», - заявил он.

«Позвольте мне выразить «мое удовлетворение участием в этой важной и влиятельной» встрече, которая является одной из немногих возможностей для диалога, чтобы обеспечить настоящий мир и сотрудничество на региональном уровне, и я искренне благодарю всех уважаемых членов за прием Ирана в качестве постоянного члена ШОС», добавил президент.

Раиси отметил, что «культурное развитие — это первая повестка сотрудничества между цивилизованными странами».

«Большая часть мировой культурной и духовной сокровищницы находится в Азии. Азия - колыбель человеческой цивилизации, и ее сердце билось в Китае, Индии, Таджикистане и Иране», - подчеркнул он.

«Азиатская культура и цивилизация всегда ассоциировались с гармонией, терпением, вежливостью, взаимным уважением и доброжелательностью, а в двух словах - мудростью и справедливостью. Величайшие авраамические религии возникли в Азии», добавил он.

Он добавил, что этот регион на протяжении всей истории отличался большой сплоченностью, и восстановление этой сплоченности является одной из особенностей Шанхайского пакта, подчеркнутого Исламской Республикой Иран.

Он назвал Азию страной, богатой цивилизациями и ценностями, отметив, что роль Азии на международной арене требует поддержания гармонии между ее народами и цивилизациями.

Далее он сказал, что «Иран укрепляет гармонию между азиатскими странами и цивилизациями».