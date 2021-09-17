Путин заявил, что Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в ШОС

"Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и равноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе", - сказал глава российского государства. "В этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Путин.

"Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС", - пояснил российский лидер. На его взгляд, "вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации".

Партнеры по диалогу в ШОС

Путин заявил, что Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в ШОС.

"Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС", - сказал глава российского государства.

По мнению Путина, "самого внимательного отношения требует рассмотрение всего довольно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с организацией".

"В практическом плане считаем целесообразным подумать над тем, как модернизировать и сделать более эффективным участие наблюдателей и диалоговых партнеров в работе ШОС", - сказал глава российского государства.

"На наш взгляд, было бы полезно в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств - членов ШОС проводить мероприятия на высшем и высоком уровне в так называемом формате "ШОС+" с приглашением всех наших партнеров", - отметил Путин.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В число стран - наблюдателей в организации входят Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, стран-партнеров - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

Стыковка процессов интеграции в Евразии

По словам Путина, стыковка различных процессов интеграции в Евразии отвечает интересам стран региона. Глава российского государства особо отметил важность подписываемого на саммите меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией (исполнительный орган ЕАЭС).

"Это, безусловно, идет в русле реализации российской идеи создания Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Я убежден, что стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран", - сказал Путин.

В заключение президент РФ поблагодарил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона за организацию саммита, и пожелал успехов Шавкату Мирзиёеву, президенту Узбекистана, которому переходит председательство ШОС.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).