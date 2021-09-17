17 сент. 2021 г., 14:36
Journalist ID: 2177
News Code: 84473975
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Санкционная политика США провалилась

Санкционная политика США провалилась

Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что санкции и угрозы являются одними из неудавшихся, но постоянных политик Соединенных Штатов.

На полях 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе иранский высокопоставленный дипломат заявил на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, что санкционная кампания США следует за односторонним подходом, что является неудачной и неприемлемой политикой в глазах Исламской Республики Иран.

Амир Абдоллахиян также призвал к расширению всесторонних отношений с Беларусью, заявив, что совместная комиссия двух стран должна быть созвана в кратчайшие сроки.

Касаясь проблем иранских студентов в Беларуси, он призвал своего коллегу подготовить почву для надлежащего положения иранских студентов в стране.

Макей, в свою очередь, выразил удовлетворение встречей со своим иранским коллегой, подчеркнув, что его страна готова провести совместную комиссию и развивать связи с Исламской Республикой.

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