Санкционная политика США провалилась

На полях 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе иранский высокопоставленный дипломат заявил на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, что санкционная кампания США следует за односторонним подходом, что является неудачной и неприемлемой политикой в глазах Исламской Республики Иран.

Амир Абдоллахиян также призвал к расширению всесторонних отношений с Беларусью, заявив, что совместная комиссия двух стран должна быть созвана в кратчайшие сроки.

Касаясь проблем иранских студентов в Беларуси, он призвал своего коллегу подготовить почву для надлежащего положения иранских студентов в стране.

Макей, в свою очередь, выразил удовлетворение встречей со своим иранским коллегой, подчеркнув, что его страна готова провести совместную комиссию и развивать связи с Исламской Республикой.