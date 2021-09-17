17 сент. 2021 г., 12:56
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News Code: 84473853
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Главы МИД Ирана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Ирана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили в Душанбе перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Встреча глав МИД Ирана и Российской Федерации состоялась на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, посвященного 20-летию создания ШОС.

Во время встречи, дипломаты обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы, в частности события в Афганистане.

Говоря о нынешней сложной ситуации в Афганистане, Амир Абдоллахиян назвал ее результатом безответственного и скандального ухода США из страны и обвинил правительство США в сложившейся ситуации.

Лавров,  в свою очередь, еще раз поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту главы иранского МИД и пригласил его посетить Москву.

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в четверг в Душанбе, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию создания ШОС.

Сегодня, 17 сентября, в Душанбе началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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