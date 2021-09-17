17 сент. 2021 г., 12:43
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News Code: 84473840
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Иран и Казахстан обсудили перспективы расширения связей

Иран и Казахстан обсудили перспективы расширения связей

Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, посвященного 20-летию создания ШОС.

в ходе встречи, стороны высказали заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.

положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания.

«Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению»,  заявил Раиси.

Иран и Казахстан обсудили перспективы расширения связей

Токаев, в свою очередь, поздравил Раиси с победой на недавних президентских их выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами.

«Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран – наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество», сказал казахский лидер.

В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.

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