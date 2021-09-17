Иран и Казахстан обсудили перспективы расширения связей

в ходе встречи, стороны высказали заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.

положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания.

«Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению», заявил Раиси.

Токаев, в свою очередь, поздравил Раиси с победой на недавних президентских их выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами.

«Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран – наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество», сказал казахский лидер.

В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.