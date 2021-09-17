Президент Ирана: У нас очень конструктивные и дружественные отношения с Арменией

Встреча состоялась на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, посвященного 20-летию создания ШОС.

Во время встречи, Раиси и Пашинян обсудили вопросы двусторонних отношений и отметили важность согласованных действий правительств двух стран.

Раиси, в частности, отметил, что у Ирана очень конструктивные, очень дружественные отношения с Арменией.

Президент Раиси поздравил Пашиняна с победой на выборах и с переназначением на должность премьер-министр, выразив надежду, что за время его пребывания в должности в отношениях между двумя странами будут предприняты новые позитивные шаги.

«Создание специализированных рабочих групп по экономическим вопросам, в том числе в области энергообмена, транспорта, совместных производственных проектов и финансовых обменов, может стать хорошим стимулом и поворотным моментом в повышении уровня взаимодействия между двумя странами», уточнил Раиси.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что вернулся в Армению с церемонии инаугурации Эбрахима Раиси с хорошими впечатлениями. «Деятельность наших двух правительств началась одновременно, думаю, это очень хороший нюанс, который создает возможность для согласования наших действий», сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства Армении. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность заявления президента Ирана, согласно которому для Ирана также важно развитие отношений с соседями.