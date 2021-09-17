Президент Раиси выступит на 76-й сессии ГА ООН 21 сентября

Тахт-Раванчи заявил в четверг, что 76-й сессии ГА ООН откроется во вторник, 21 сентября 2021 года.

Президент Раиси выступит на заседании в первый день саммита в режиме онлайн.

«Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщил Тахт Раванчи.

Он добавил, что на полях 76-й сессии ГА ООН пройдут встречи по вопросам энергетики, продовольствия, расовой дискриминации и ликвидации оружия массового уничтожения, в которых примет участие иранская делегация.

«Министр иностранных дел Ирана также проведет встречу со своими коллегами на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом и президентом Генеральной Ассамблеи ООН» добавил постоянный представитель Ирана при ООН.