Главы МИД Ирана и Индии провели встречу на полях ШОС

Нью-Йорк, 29 сентября, ИРНА. Исламская Республика Иран резко отвергает сохранение, накопление, разработки, применения и распространения ядерного оружия на региональном и глобальном уровня, призвав к полному ядерному разоружению в мире. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы МИД Ирана по правовым и международным делам Реза Наджафи во вторник.