Главы МИД Ирана и Индии провели встречу на полях ШОС

Главы МИД Ирана и Индии на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы.
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в четверг в Душанбе, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию создания ШОС.
Сегодня, 17 сентября, в Душанбе началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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