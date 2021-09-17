17 сент. 2021 г., 11:42
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News Code: 84473779
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Главы МИД Ирана и Индии провели встречу на полях ШОС

Главы МИД Ирана и Индии провели встречу на полях ШОС

Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Индии Хоссейн Амир Абдоллахиян и Субраманьям Джайшанкар на встрече в Душанбе обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.

Главы МИД Ирана и Индии на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы.

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в четверг в Душанбе, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию создания ШОС.

Сегодня, 17 сентября, в Душанбе началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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