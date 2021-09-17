В Душанбе начался юбилейный саммит ШОС с участием Ирана

На заседании, посвященное 20-летию ШОС, участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, премьер-министр Пакистана, главы государств-наблюдателей – Беларуси и Ирана.

Президенты России, Китая, Монголии и премьер-министр Индии примут участие в работе душанбинского саммита в режиме онлайн.

Во время юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках Организации.

Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

По итогам душанбинского саммита ШОС ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Главы государств-членов также примут решения о новом генеральном секретаре ШОС и директоре Исполнительного комитета РАТС ШОС.