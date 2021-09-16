Раиси: Есть потенциал для расширения отношений между Тегераном и Исламабадом

Во время визита в Таджикистан в четверг президент Раиси на встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом назвал отношения между двумя странами выходящими за рамки исторического соседства из-за исторической и культурной общности. - «Мы не должны допустить, чтобы мятеж иностранцев повлияли на эти добрые отношения», - отметил он.

«Установление безопасности в приграничных районах может активизировать значительный потенциал этих районов для экономического и торгового взаимодействия и обменов, а также способствовать процветанию этих районов», - заявил он.

Сегодня утром президент Ирана отправился в Душанбе, чтобы принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества и встретиться с некоторыми из ее лидерами.