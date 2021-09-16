Экономические отношения Тегеран-Ташкент должны соответствовать политическим отношениям

Во время визита в Таджикистан во второй половине дня в четверг президент Раиси поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзаева с 30-летием независимости Узбекистана, добавив, что активизация совместной комиссии по сотрудничеству и участию активистов частного сектора может сыграть эффективную роль в расширении экономических отношений и взаимодействии между двумя странами.
Поздравляя своего узбекского коллегу с приближающимся сроком полномочий Шанхайской организации сотрудничества, Раиси сказал: «Я верю, что ваш позитивный и конструктивный взгляд может принести много благ региону и странам-членам Шанхайской организации сотрудничества».
Тегеран, 16 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что текущий уровень экономических отношений между Тегераном и Ташкентом не совпадает с уровнем политических отношений между двумя странами, и Исламская Республика заинтересована в расширении экономических отношений с Узбекистаном в рамках расширения отношений с соседями.
Во время визита в Таджикистан во второй половине дня в четверг президент Раиси поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзаева с 30-летием независимости Узбекистана, добавив, что активизация совместной комиссии по сотрудничеству и участию активистов частного сектора может сыграть эффективную роль в расширении экономических отношений и взаимодействии между двумя странами.
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