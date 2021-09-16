Экономические отношения Тегеран-Ташкент должны соответствовать политическим отношениям

Во время визита в Таджикистан во второй половине дня в четверг президент Раиси поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзаева с 30-летием независимости Узбекистана, добавив, что активизация совместной комиссии по сотрудничеству и участию активистов частного сектора может сыграть эффективную роль в расширении экономических отношений и взаимодействии между двумя странами.

Поздравляя своего узбекского коллегу с приближающимся сроком полномочий Шанхайской организации сотрудничества, Раиси сказал: «Я верю, что ваш позитивный и конструктивный взгляд может принести много благ региону и странам-членам Шанхайской организации сотрудничества».