Раиси назвал взаимодействие с региональным странами первым приоритетом Ирана

"Визит в Таджикистан откроет новую главу в культурных, экономических и политических отношениях с Ираном", заявил Раиси перед поездкой в Душанбе в аэропорту Мехрабад.
По словам президента, его визит в столицу Таджикистана состоится по приглашению таджикской коллегу для участия в заседании лидеров ШОС.
Раиси сообщил, что ряд договоров в ходе данной поездки будут подписаны в экономической, сельскохозяйственной и правовой областях двумя сторонами.
"Мы придаем значение региональному сотрудничеству, и Шанхайская организация сотрудничества считается одной из активных организаций для регионального взаимодействия", отметил он.
Он назвал экономическое сотрудничество с азиатскими странами основной политики своего правительства.
Раиси подтвердил, что он проведет двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал взаимодействие с региональным, в частности соседними странами первым приоритетом страны.
"Визит в Таджикистан откроет новую главу в культурных, экономических и политических отношениях с Ираном", заявил Раиси перед поездкой в Душанбе в аэропорту Мехрабад.
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