Раиси назвал взаимодействие с региональным странами первым приоритетом Ирана

"Визит в Таджикистан откроет новую главу в культурных, экономических и политических отношениях с Ираном", заявил Раиси перед поездкой в Душанбе в аэропорту Мехрабад.

По словам президента, его визит в столицу Таджикистана состоится по приглашению таджикской коллегу для участия в заседании лидеров ШОС.

Раиси сообщил, что ряд договоров в ходе данной поездки будут подписаны в экономической, сельскохозяйственной и правовой областях двумя сторонами.

"Мы придаем значение региональному сотрудничеству, и Шанхайская организация сотрудничества считается одной из активных организаций для регионального взаимодействия", отметил он.

Он назвал экономическое сотрудничество с азиатскими странами основной политики своего правительства.

Раиси подтвердил, что он проведет двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.