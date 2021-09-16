Постпред Ирана призвала к прекращению разграбления нефти и богатства в Сирии

Она на заседании Совета безопасности ООН заявила, что более 10 лет сирийский народ сильно пострадал от одной из самых тяжелых гуманитарных ситуаций в мире. "По словам сирийских правозащитников, сегодня люди страдают больше, чем когда-либо в этой стране", добавила Эршади.

Иранская дипломат подчеркнула, что международное сообщество несет серьезную политическую, моральную и этическую ответственность за разрешение этой ужасной ситуации.

Она назвала недавний визит координатора чрезвычайной помощи ООН в Сирию важным шагом, чтобы оценить фактическую ситуацию в стране.

Постпред ИРИ при ООН также считает обнадеживающим актом встречу координатора ООН с официальными лицами сирийского правительства и последующие события, включая первую гуманитарную операцию на северо-западе Сирии с 2017 года.

«Мы ценим все усилия в этом направлении, включая действия сирийского правительства, сотрудничество гуманитарных институтов, и самоотверженность сирийского солдата, который погиб во время разминирования, чтобы расчистить дорогу для гуманитарного конвоя», отметила она.

Посол Ирана также сказала, что передача гуманитарной помощи в Дераа при сотрудничестве сирийского правительства также является важным событием.

"Координатор чрезвычайной помощи ООН был уведомлен гуманитарным сообществом, гуманитарная и социально-экономическая ситуация продолжает ухудшаться, и существует "острая необходимость в помощи в восстановлении и улучшении основных услуг", продолжала она, призвав к полной реализации 2585 СБ ООН для обеспечения срочных потребностей сирийского народа.

По ее словам, в этой резолюции также говорится о поддержке основных услуг, как водоснабжение, санитария, здравоохранение, образование и проекты раннего восстановления жилья. Она приветствовала высказывания координатора чрезвычайной помощи ООН о необходимости увеличения бюджета для финансового обеспечения проектов в Сирии.

"Односторонние санкции, которые играют разрушительную роль в обострении гуманитарной ситуации в Сирии, должны быть немедленно и полностью отменены, необходимо прекратить разграбление сирийской нефти и богатства и воду нельзя использовать как оружие. Мы должны содействовать возвращению беженцев и перемещенных лиц в страну", пояснила она.

Эршади считает прекращение конфликта, вывод всех иностранных военных сил, поражение террористов, сохранение территориальной целостности, единства и политической независимости Сирии основным решением кризиса.