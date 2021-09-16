16 сент. 2021 г., 11:39
Journalist ID: 2390
News Code: 84472957
0 Persons

Tags

Раиси отправился в Таджикистан

Раиси отправился в Таджикистан

Тегеран, 16 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг покинул Тегеран и отправился в Таджикистан, где пройдет заседание лидеров "ШОС".

Раиси в рамках своего первой иностранной поездки посетит Таджикистан с официальным визитом.
Кроме выступления на заседании ШОС, президент Ирана во главе высокопоставленной делегации проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участниц ШОС. 
Иранский президент также проведет двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в целях борьбы с терроризмом, экстремизмом и экономического сотрудничества. Иран статус наблюдателя при ШОС получил еще в 2005 году.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha