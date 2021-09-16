Иран подверг критике МАГАТЭ за молчание в отношении ядерных арсеналов сионистского режима

"Международное сообщество и МАГАТЭ закрыли глаза на деятельности сионистского режима за уже более 5 десятилетий, не имея над ними надзора", отметил он.

Гарибабади выразил такое мнение после того, как посол сионистского режима утверждал, что Международное агентство по атомной энергии закрыло глаза на ядерные действия Ирана в течении бывших 7 месяцев (после одобрения парламентом плана по ядерной сделки).

"Замечание, сделанное представителем режима, не являющегося участником каких-либо договоров о нераспространении и пактах о разоружении, является довольно нелепым", добавил он.

«Если он говорит об отсутствии инспекций МАГАТЭ в Иране, что само по себе большая ложь, потому что Иран соблюдает все подписанные протоколы, следует иметь в виду, что международное сообщество и МАГАТЭ закрыли глаза на ядерные арсенала, боеголовок и действия сионистского режима», — заключил он.