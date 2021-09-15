Посольство Ирана получило 300 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Очередная партия вакцины была передана​ ​представителю посольства Ирана в Москве в среду и в четверг будет доставлена ​​в Тегеран.

Таким образом, общее количество российской вакцины отравленной в Иран составит примерно 1,3 млн доз.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", говорится в сообщении.

В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V