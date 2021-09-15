Иран и Ливан обсудили расширение отношений

Во время встречи с посланником "Хезболлы" в Иране Абдаллахом Сафиддином, министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Ирана удовлетворить различные потребности Ливана.

Амир Абдоллахиян поздравил ливанский народ с формированием в стране нового правительства.

Он сказал, что иранское правительство при президенте Эбрахиме Раиси уделяет должное внимание оказанию поддержки Оси сопротивления.

По словам министра, благородное сопротивление ливанского народа противникам сионистов и такфири является источником чести и гордости для всех стран региона и искателей свободы во всем мире.

Ливанский чиновник, в свою очередь, поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана.