15 сент. 2021 г., 21:05
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News Code: 84472514
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Камеры, установленные на ядерных объектах Ирана, больше не работают

Камеры, установленные на ядерных объектах Ирана, больше не работают

Тегеран, 15 сентября. ИРНА — Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сказал, что после заключения ядерной сделки 2015 года между Ираном и Шестеркой были установлены некоторые камеры, добавив, что, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства, больше не было потребность в тех камерах.

Эслами выступил перед журналистами в кулуарах заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента), где он представил отчет о недавнем визите в Тегеран Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он отметил, что важно то, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и должна осуществляться прозрачным образом на основе закона и стратегического акта, одобренного парламентом, чтобы не быть обвиненными в секретности в мире.

Согласно условиям ядерной сделки, западные страны должны были помочь Ирану в развитии его ядерной программы, но это обязательство не было выполнено, сказал чиновник, добавив, что все, что Иран достиг в области ядерных технологий, было основано на внутренних исследованиях и развитие, и никто не может его остановить.

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