Камеры, установленные на ядерных объектах Ирана, больше не работают

Эслами выступил перед журналистами в кулуарах заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента), где он представил отчет о недавнем визите в Тегеран Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он отметил, что важно то, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и должна осуществляться прозрачным образом на основе закона и стратегического акта, одобренного парламентом, чтобы не быть обвиненными в секретности в мире.

Согласно условиям ядерной сделки, западные страны должны были помочь Ирану в развитии его ядерной программы, но это обязательство не было выполнено, сказал чиновник, добавив, что все, что Иран достиг в области ядерных технологий, было основано на внутренних исследованиях и развитие, и никто не может его остановить.