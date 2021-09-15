15 сент. 2021 г., 18:21
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Иран одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

Иран одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

Москва, 15 сентября. ИРНА — Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - отметили в фонде.

"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.

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