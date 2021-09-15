Иран призывает США прекратить нарушать обязательства по резолюции 2231 СБ ООН

Об этом заявил Гариб-Абади в заявлении, зачитанном на пленарном заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

«Первоначально США нарушили резолюцию 2231 СБ ООН, в одностороннем порядке вышли из СВПД и приняв провалившуюся политику «максимального давления» и повторно наложив санкции, чтобы прямо и отрицательно повлиять на нормализацию торгово-экономических отношений с Ираном, что сделало невозможным для Ирана продолжит выполнение своих обязательств по СВПД», напомнил он.

«Эффективная отмена санкций составляет существенную основу согласия Ирана быть связанным положениями сделки, и, таким образом, нарушения со стороны США сделали эти части сделки недействительными и фактически бесполезными», отметил дипломат.

«Продолжение или прекращение записи не имеет ничего общего с обязательствами Ирана по гарантиям. Несомненно, любое решение, которое будет принято Ираном в этом отношении, будет основываться только на его политических соображениях, и МАГАТЭ не может и не должно рассматривать это как одно из своих прав», указал он.

«Еще предстоит выяснить, достаточно ли серьезна нынешняя администрация США и готова ли она отказаться от пристрастия Соединенных Штатов к использованию односторонних принудительных мер, уважать международное право, полностью и эффективно выполнять свои обязательства по снятию санкций и принимать все необходимые решения, которые это может повлечь за собой», сказал Гариб-Абади, добавив, что крайне важно, чтобы США прекратили нарушать свои обязательства по сделке и резолюции 2231 СБ ООН без дальнейших промедлений и каких-либо предварительных условий.