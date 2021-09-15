15 сент. 2021 г., 17:47
Journalist ID: 2177
News Code: 84472385
0 Persons

Посол Ирана призвал США принять практические меры по отмене санкций

Посол Ирана призвал США принять практические меры по отмене санкций

Тегеран, 15 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Лондоне Мохсен Бахарванд в среду заявил, что Иран не доверяет США, и возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе требует практической и поддающейся проверке отмены анитиранских санкций.

"Исламская Республика использует переговорный подход к разрешению своих разногласий с другими государствами", сказал Бахарванд.

"Что касается СВПД, у Ирана есть вопросы, которые следует решать с другими сторонами", добавил он.

"Мы должны гарантировать, что если кто-то вроде Трампа снова придет к власти в Соединенных Штатах, он не разрушит результаты переговоров",  заявил он.

Он добавил, что Иран не собирается вести переговоры о регионе и других вопросах, которые не имеют ничего общего с СВПД и ядерными переговорами.

Your Comment

You are replying to: .
captcha