Посол Ирана призвал США принять практические меры по отмене санкций

"Исламская Республика использует переговорный подход к разрешению своих разногласий с другими государствами", сказал Бахарванд.

"Что касается СВПД, у Ирана есть вопросы, которые следует решать с другими сторонами", добавил он.

"Мы должны гарантировать, что если кто-то вроде Трампа снова придет к власти в Соединенных Штатах, он не разрушит результаты переговоров", заявил он.

Он добавил, что Иран не собирается вести переговоры о регионе и других вопросах, которые не имеют ничего общего с СВПД и ядерными переговорами.