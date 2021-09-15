Развитие деятельности ядерной науки – на повестке дня ОАЭИ

«Расширение использования ядерной радиации в производстве продукций на сфере сельского хозяйства существенно способствует уменьшению проблем в этой области», отметил он в Бушере.

Эслами назвал производство инновационных продуктов и расширение применения ядерной науки одной из миссии ОАЭИ.

«Стандартизация и повышение качества сельскохозяйственных продуктов – другие экономические и стратегические преимущества ядерной промышленности», добавил он.

По его словам, развитие радиофармпрепаратов, связанных с ними лабораторий и ядерных сельскохозяйственных центров включены в повестку дня Организации по атомной энергии Ирана.

Вице-президент Ирана отметил, что враг выступает против прогресса Ирана в области ядерной технологии, поэтому запрещает обучение иранских студентов ядерным наукам во всемирно известных университетах.

Эслами во вторник посетил атомную электростанцию в Бушере.