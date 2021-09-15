Иран решительно следит за делом убийства генерала Сулеймани

Заседание спецкомитета по юридическому и международному проследованию генерала Сулеймани во вторник прошло в здании внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

Представитель семьи генерала Сулеймани, министра иностранных дел и официальные лица из соответствующих судебных, политических и военных организаций также приняли участие в этом заседании.

Амир Абдоллахиян на этом заседании подчеркнул необходимость международной борьбы с терроризмом, и назвал роль американских властей в этом убийстве непростительным.

3 января 2020 года командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.