15 сент. 2021 г., 11:56
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Иран решительно следит за делом убийства генерала Сулеймани

Иран решительно следит за делом убийства генерала Сулеймани

Тегеран, 15 сентября, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана решительно следит за делом убийства генерала Гасема Сулеймани. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Заседание спецкомитета по юридическому и международному проследованию генерала Сулеймани во вторник прошло в здании внешнеполитического ведомства Исламской Республики.   

Представитель семьи генерала Сулеймани, министра иностранных дел и официальные лица из соответствующих судебных, политических и военных организаций также приняли участие в этом заседании.

Амир Абдоллахиян на этом заседании подчеркнул необходимость международной борьбы с терроризмом, и назвал роль американских властей в этом убийстве непростительным.

3 января 2020 года командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. 

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