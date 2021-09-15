Амир Абдоллахиян призвал Великобританию выплатить долг перед Ираном

Он также подверг критике бездействие Европы в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Я выразила готовность к диалогу на основе взаимного уважения, осудил катастрофу, созданную Соединенным Штатом в Афганистане и подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства в старне в этом разговоре», отметил он.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану £400 млн (около $480 млн) в качестве компенсации за сорванный контракт. Речь идет об истории с несостоявшимися поставками Ирану британских танков "Чифтен".