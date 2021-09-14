15 сент. 2021 г., 00:38
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Укрепление присутствия Ирана в ШОС - практический пример взгляда на Восток

Укрепление присутствия Ирана в ШОС - практический пример взгляда на Восток

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Поскольку саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартует в таджикской столице 16 и 17 сентября, участие во встрече президента Исламской Республики Иран призвано усилить присутствие Ирана в этой организации и обратить внимание на Восток.

По официальному приглашению Таджикистана в качестве действующего председателя организации, Эбрахим Раиси должен совершить поездку в Душанбе с первым визитом в качестве президента Исламской Республики Иран.

Исламская Республика Иран является членом-наблюдателем организации с 2005 года, и теперь Россия хочет, чтобы Иран присоединился к организации в качестве постоянного члена.

Постоянное членство Ирана в этой организации, учитывая обширное сотрудничество ее членов в политической, экономической, торговой, денежно-банковской, энергетической и культурной областях, обеспечит более подходящее пространство для международного взаимодействия и продвинет взгляд на восток страны.

Развитие сотрудничества между Ираном и Шанхайской организацией сотрудничества всегда имело большое значение в Исламской Республике, настолько, что в своем последнем разговоре со своими российскими и китайскими коллегами Раиси подчеркнул необходимость развития сотрудничества с этой организацией.

В телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным 18 августа Раиси поблагодарил Москву за инициативу по запуску процесса членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и расценил это как шаг к укреплению очень тесных отношений между двумя странами.

В конце концов, два президента выразили надежду, что они встретятся на полях Шанхайского саммита в Душанбе, Таджикистан, и обсудят более детальные интересующие вопросы.

Рейси также проведет двустороннюю встречу со своим таджикским коллегой после Шанхайского саммита по официальному приглашению президента Таджикистана.

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