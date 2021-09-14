Шанхайская организация сотрудничества - огромный экономический потенциал Востока

Согласно сообщению ИРНА, в Шанхайскую организацию сотрудничества в настоящее время входят восемь основных членов: Китай, Россия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан, а также Исламская Республика Иран, а также три страны: Монголия, Беларусь и Афганистан. Иран стал наблюдателем в организации в 2005 году.

У него также есть несколько партнеров по диалогу, в том числе Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика и Социал-Демократическая Республика Шри-Ланка.

У ШОС также есть несколько партнеров по диалогу, в том числе Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика и Социал-Демократическая Республика Шри-Ланка.

Основными задачами ШОС являются укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-членами, содействие их эффективному сотрудничеству в политике, торговле, экономике, исследованиях, технологиях и культуре, а также в сферах образования, энергетики, транспорта, туризма, охрана окружающей среды и усилия. Обычно поддержание и гарантия мира, безопасности и стабильности в регионе и движение к установлению нового демократического, справедливого и рационального международного политического и экономического порядка является задачей ШОС.

Организация проводит свою внутреннюю политику в рамках принципов взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения культурного разнообразия и стремления к общему развитию, в то время как ее внешняя политика соответствует принципам неприсоединения.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то общий текущий объем экономики Шанхайской организации сотрудничества составляет около 20 триллионов долларов США, что с момента ее создания увеличилось более чем в 13 раз. Общий объем внешней торговли достиг 6,6 триллиона долларов, что в 100 раз больше, чем 20 лет назад.

Экономики стран-участниц этого регионального института почти дополняют друг друга, так что Иран и Россия как основные производители нефти и газа, а Китай и Индия как основные потребители энергии могут дополнять экономики друг друга.