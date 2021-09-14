Объем экспорта из Ирана в Ирак вырос на 31% за последние пять месяцев этого года

«Ирак был вторым по величине покупателем иранских товаров в последние годы, но, к сожалению, из-за вспышки ковида в прошлом году некоторые границы были закрыты на несколько месяцев, и, как и со многими другими странами, торговля с этой страной снизилась в прошлом году», - отметил он.

По его словам, «в последние пять месяцев этого года, поскольку воздействие ковида не повлияло на внешнюю торговлю, экономические обмены страны выросли, и это также было эффективным для Ирака, как второго по величине экспортного партнера Ирана».

«Экспорт Ирана в Ирак к концу августа составил более 12 миллионов 24 тысячи тонн на сумму 3 миллиарда 163 миллиона 343 тысячи 248 долларов, что по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года показывает рост на 53% по объему и 31% по стоимости», - указал он.