15 сент. 2021 г., 00:05
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News Code: 84471384
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Около 38 млн. дополнительных доз вакцины были введены

Около 38 млн. дополнительных доз вакцины были введены

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Министерство здравоохранения, лечения и медицинского просвещения объявило, что общее количество вакцины, введенной населению, составляет 37 866 551 доза.

На данный момент вакцины пяти марок, включая Sputnik, Sinofarm, Bharat и Astrazenka и Barakat, были введены: первая доза - 25 миллионов 93 тысячи 784 и вторая - 12 миллионов 772 тысячи 767, соответственно, до 14 сентября этого года.

На данный момент 455 599 доз вакцины Sputnik были введены в первой дозе и 376 713 - во второй.

По данным ИРНА, импорт вакцин в последние недели ускорился. Глава администрации президента Голамхоссейн Исмаили объявил об импорте около 100 миллионов вакцин к концу ноября этого года.

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