Около 38 млн. дополнительных доз вакцины были введены

На данный момент вакцины пяти марок, включая Sputnik, Sinofarm, Bharat и Astrazenka и Barakat, были введены: первая доза - 25 миллионов 93 тысячи 784 и вторая - 12 миллионов 772 тысячи 767, соответственно, до 14 сентября этого года.

На данный момент 455 599 доз вакцины Sputnik были введены в первой дозе и 376 713 - во второй.

По данным ИРНА, импорт вакцин в последние недели ускорился. Глава администрации президента Голамхоссейн Исмаили объявил об импорте около 100 миллионов вакцин к концу ноября этого года.