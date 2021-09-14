«Ода белой коровы» попал в конкурсную часть Цюрихского кинофестиваля

«Ода белой коровы» будет единственным иранским фильмом в этом году в конкурсной части Цюрихского кинофестиваля, который будет конкурировать с тринадцатью другими фильмами за премию «Золотой глаз» фестиваля. Цюрихский кинофестиваль - один из самых престижных кинофестивалей в Европе, который ежегодно принимает сотни десятков тысяч профессионалов кино и 1500 журналистов или информационных агентств со всей Европы и мира.