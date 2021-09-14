14 сент. 2021 г., 23:43
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Мохбер: Миссия армейского флота - мир и дружба с соседями

Мохбер: Миссия армейского флота - мир и дружба с соседями

Тегеран, 14 сентября, ИРНА - Поздравляя возвращение 75-го военно-морского флота армии Ирана из международной миссии, первый вице-президент Мохаммад Мохбер заявил, что послание этой миссии - мир и дружба иранского народа и правительства со своими соседями и странами региона.

Мохаммад Мохбер в поздравительном послании по случаю возвращения 75-го военно-морского флота из международной миссии заявил: «Несомненно, это присутствие является поворотным моментом в развитии безопасности в регионе и во всем мире и выражает послание мира и дружбы нации и правительства Исламской Республики Иран, особенно для соседей и стран в регионе, чтобы укрепить дипломатию и расширять взаимное уважение и дружбу».

«Авторитетное и гордое присутствие 75-й военно-морской группы армии Исламской Республики Иран в международных водах, пересечение важных и стратегических водных путей и пересечение Атлантического океана стало еще одним моментом на многочисленных и эпических почестях героической армии Ирана», - добавил он.

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