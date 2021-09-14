Мохбер: Миссия армейского флота - мир и дружба с соседями

Мохаммад Мохбер в поздравительном послании по случаю возвращения 75-го военно-морского флота из международной миссии заявил: «Несомненно, это присутствие является поворотным моментом в развитии безопасности в регионе и во всем мире и выражает послание мира и дружбы нации и правительства Исламской Республики Иран, особенно для соседей и стран в регионе, чтобы укрепить дипломатию и расширять взаимное уважение и дружбу».

«Авторитетное и гордое присутствие 75-й военно-морской группы армии Исламской Республики Иран в международных водах, пересечение важных и стратегических водных путей и пересечение Атлантического океана стало еще одним моментом на многочисленных и эпических почестях героической армии Ирана», - добавил он.