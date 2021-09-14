14 сент. 2021 г., 18:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84471152
0 Persons

Раиси и Путин провели телефонный разговор

Раиси и Путин провели телефонный разговор

Тегеран, 14 сентября, ИРНА - Пресс-секретарь российского Кремля Дмитрий Песков заявил в репортаже по итогам телефонного разговора между президентами Ирана и России Эбрахимом Раиси и Владимиром Путиным, что они обсудили вопросы, связанные с коронавирусом и ядерной сделкой.

"Что касается участия Президента Исламской Республики Иран в качестве наблюдателя в саммите ШОС, который состоится 17 сентября в Душанбе, столице Таджикистана, в рамках этой организации также обсуждались вопросы", - отметил Он.

Согласно сообщению, в этом телефонном разговоре стороны подчеркнули стремление к укреплению отношений в различных сферах, в частности, были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических отношений и тесного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

Представитель Кремля ранее заявлял, что двусторонние встречи, которые Путин должен был провести в Таджикистане, в том числе с президентом Ирана, были отложены.

Your Comment

You are replying to: .
captcha