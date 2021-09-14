Раиси и Путин провели телефонный разговор

"Что касается участия Президента Исламской Республики Иран в качестве наблюдателя в саммите ШОС, который состоится 17 сентября в Душанбе, столице Таджикистана, в рамках этой организации также обсуждались вопросы", - отметил Он.

Согласно сообщению, в этом телефонном разговоре стороны подчеркнули стремление к укреплению отношений в различных сферах, в частности, были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических отношений и тесного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

Представитель Кремля ранее заявлял, что двусторонние встречи, которые Путин должен был провести в Таджикистане, в том числе с президентом Ирана, были отложены.