Европа должна оплатить часть расходов на борьбу с транзитом наркотиков

Он на встрече с послом Дании в Тегеране Джеспером Варом призвал Европу оплатить часть расходов на борьбу с транзитом наркотиков. "Терроризм и внешнее вмешательство является двумя основными проблемами в Афганистане, которые привели к продолжению опасности в стране", отметил он.

"Политика Исламской Республики Иран – установление стабильности и мира в регионе без вмешательства трансрегиональных стран. Присутствие американских сил в Ираке и Афганистане принесло терроризм и продолжение кризисов в этих странах", подчеркнул он.

Джалал-Заде также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в области безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом и террористическими группировками в Европе.

"Постоянные переговоры между специализированными комиссиями приведут к развитию двусторонних отношений", заявил иранский парламентарий, добавив, что экономические и промышленные возможности двух стран способствуют обеспечению экономических интересов.

Он также заявил о готовность иранского парламента к расширению сотрудничества с парламентом Дании.

Дания поддерживает возобновление СВПД

Посол Дании в Иране на этой встрече заявил о хороших парламентских отношений между двумя странами, выразив надежду на расширение парламентских переговоров в дальнейшем.

"Несмотря на санкции против Ирана, Дания пытается возобновить экономические связи с Тегераном", заявил он.