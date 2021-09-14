В Иране назвали США основным фактором нестабильности в Афганистане

Выступая на вебинаре "Гуманитарная ситуация в Афганистане" под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Амир Абдоллахиян заявил: "Мы сегодня являемся свидетелем новой ситуации и кризиса в Афганистане, и считаем, что нестабильность, отсутствие безопасности и нынешняя ситуация в Афганистане в основном связаны с методом проб и ошибок Соединенных Штатов в этой стране".

"Мы должны передать это послание – безопасный, стабильный и развивающийся Афганистан получится только путем формирования национального инклюзивного правительства с участием всех сторон", добавил он.

По его словам, афганские дети и женщины за последние годы и недели находились в опасном положении, и сегодня международное сообщество обязано отправить в Афганистан срочную гуманитарную помощь.

Он также выразил готовность Ирана к отправке гуманитарной помощи различных стран в Афганистан, добавив, что границы Исламской Республики открыты для отправки гуманитарной помощи в Афганистан и возобновления работы совместных пограничных рынков.

Иранский министр подчеркнул, что политика Тегерана по Афганистану заключается в формировании инклюзивного правительства в стране, свободной от терроризма и торговли наркотиками.