В Иране назвали США основным фактором нестабильности в Афганистане

Выступая на вебинаре "Гуманитарная ситуация в Афганистане" под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Амир Абдоллахиян заявил: "Мы сегодня являемся свидетелем новой ситуации и кризиса в Афганистане, и считаем, что нестабильность, отсутствие безопасности и нынешняя ситуация в Афганистане в основном связаны с методом проб и ошибок Соединенных Штатов в этой стране".
"Мы должны передать это послание – безопасный, стабильный и развивающийся Афганистан получится только путем формирования национального инклюзивного правительства с участием всех сторон", добавил он.
По его словам, афганские дети и женщины за последние годы и недели находились в опасном положении, и сегодня международное сообщество обязано отправить в Афганистан срочную гуманитарную помощь.
Он также выразил готовность Ирана к отправке гуманитарной помощи различных стран в Афганистан, добавив, что границы Исламской Республики открыты для отправки гуманитарной помощи в Афганистан и возобновления работы совместных пограничных рынков.
Иранский министр подчеркнул, что политика Тегерана по Афганистану заключается в формировании инклюзивного правительства в стране, свободной от терроризма и торговли наркотиками.
Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал США основной причиной нестабильности и опасности в Афганистане.
Выступая на вебинаре "Гуманитарная ситуация в Афганистане" под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Амир Абдоллахиян заявил: "Мы сегодня являемся свидетелем новой ситуации и кризиса в Афганистане, и считаем, что нестабильность, отсутствие безопасности и нынешняя ситуация в Афганистане в основном связаны с методом проб и ошибок Соединенных Штатов в этой стране".
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