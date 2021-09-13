МИД Ирана: переговоры по СВПД должны иметь ощутимые результаты

Министр иностранных дел Великобритании во время телефонного разговора с Амиром Аболлахияном поздравил его с утверждением на посту главы МИД Ирана, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношения и взаимодействие между двумя странами в различных сферах на основе взаимопонимания.

Амир Абдоллахиян, выражая сожаление по поводу последствий неправильной политики США и некоторых западных стран в отношении Афганистана, заявил, что реализация безопасности и стабильности в этой стране зависит от создания инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, отказа от насилия, внимание к людям, а также практическое противостояние терроризму.