13 сент. 2021 г., 18:47
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News Code: 84470035
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МИД Ирана: переговоры по СВПД должны иметь ощутимые результаты

МИД Ирана: переговоры по СВПД должны иметь ощутимые результаты

Тегеран, 13 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что венские переговоры по иранской ядерной сделке должны иметь ощутимые результаты для иранского народа.

Министр иностранных дел Великобритании во время телефонного разговора с Амиром Аболлахияном поздравил его с утверждением на посту главы МИД Ирана, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношения и взаимодействие между двумя странами в различных сферах на основе взаимопонимания.

Амир Абдоллахиян, выражая сожаление по поводу последствий неправильной политики США и некоторых западных стран в отношении Афганистана, заявил, что реализация безопасности и стабильности в этой стране зависит от создания инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, отказа от насилия, внимание к людям, а также практическое противостояние терроризму.

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