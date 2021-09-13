Олимпийский совет Азии поблагодарил Иран за помощь афганским спортсменам

Заседание проходило под председательством президента ОСА Раджа Рандира Сингха, президента Международной федерации плавания и генерального директора Олимпийского совета Азии Хоссейна Муслима, президента Национального олимпийского комитета Ирана и члена Исполнительного совета ОСА Резы Салехи Амири и участием других членов Олимпийского совета Азии.

"До сих пор при поддержке афганских спортсменов и афганского спортивного и в соответствии с профессиональным долгом Национального олимпийского комитета мы выдали разрешения на въезд и визы для ряда афганских спортсменов", сказал Салехи Амири.