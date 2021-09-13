13 сент. 2021 г., 15:50
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News Code: 84469878
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Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Москва, 13 сентября. ИРНА — Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

"Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".

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