Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

"Мы приветствуем итоги поездки господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ред.) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

Рафаэль Гросси в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе".