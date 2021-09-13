Россия приветствует договоренности МАГАТЭ и Ирана о продолжении взаимодействия

"Приветствуем договоренность между руководством МАГАТЭ и ОАЭИ по поводу обслуживания установленного на объектах иранского ядерно-энергетического комплекса проверочного оборудования, - говорится в комментарии. - Разделяем мнение Рафаэля Гросси о том, что таким образом найдено решение наиболее срочной технической проблемы, что позволит Агентству сохранить ясную картину состояния дел в иранской ядерной программе без каких-либо пробелов. Полагаем, есть все предпосылки, чтобы обе стороны продолжили движение вперед в заданном темпе".

Главное, по словам Захаровой, что с обеих сторон подтвержден твердый настрой на продолжение диалога по всему спектру вопросов, касающихся проверочной деятельности агентства в Иране. "Прочерчен вектор дальнейших контактов, которые будут уплотняться и, как мы надеемся, позволят обеспечить должный уровень верификации и своевременное урегулирование любых возникающих вопросов", - отметила она.

Как подчеркнуто в документе, Россия "рассчитывает, что открывающаяся 13 сентября сессия Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ и предстоящие на ней дискуссии по вопросам проверки в Иране поспособствуют укреплению взаимопонимания между агентством и Тегераном, которые в очередной раз доказали, что умеют сообща работать и добиваться искомого результата. Всякое давление извне и попытки вмешиваться в этот процесс контрпродуктивны".

"Ожидаем также, что конструктивная и деловая атмосфера на сессии СУ МАГАТЭ придаст импульс подготовке очередного раунда консультаций в венском формате по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Первопричины возникших сложностей с "ядерной сделкой" хорошо известны и пока не устранены", - указано в комментарии.

Россия призывает всех партнеров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь. "Исходим из того, что кратчайший путь к реанимированию "ядерной сделки" лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, без довесков и изъятий. Россия намерена этому всячески способствовать", - говорится в документе.