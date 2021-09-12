Шамхани призвал к немедленному изгнанию террористических группировок из Ирака

На встрече с премьером министром Ирака Мустафой аль-Каземи адмирал Али Шамхани приветствовал инициативу иракского правительства провести встречу в Багдаде и заявил: «Сосредоточение внимания на совместных усилиях и сближении стран в регионе без присутствия внерегиональных стран должно быть на повестке дня стран региона».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности назвал участившиеся передвижения террористических групп в иракском Курдистане проблемой и угрозой безопасности границ двух стран и подчеркнул необходимость немедленного разоружения и изгнания из Ирака.

Ссылаясь на сотрудничество некоторых компромиссных стран в регионе с сионистским режимом, Шамхани сказал: «Такие меры, принимаемые в рамках новой доктрины национальной безопасности США в регионе, не только не способствуют созданию безопасности и стабильности, но и усугубляют ситуацию, кризис и усиление небезопасности в регионе».

«20 лет катастрофической оккупации Афганистана Соединенными Штатами доказали, что присутствие и вмешательство США в регионе, кроме нестабильности, небезопасности и причинения огромного материального и духовного ущерба жителям региона ничего не принесет», - заключил он.