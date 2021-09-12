Иранские борцы завоевали разноцветные медали на Кубке Медведева Беларуси

Международный чемпионат Александра Медведева по вольной борьбе проходил в Минске, Беларусь, с 10 по 12 сентября, и в итоге иранская команда 2 серебряные медали в весовых категориях 65 и 125 кг, а также и 2 бронзовые медали в весовых категориях 65 и 92 кг. завоевала бронзовую медаль.