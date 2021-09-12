Мохбер: Отношения Тегеран-Багдад играют важную роль в стабильности и безопасности региона

Во время встречи с премьер-министром Ирака сегодня вечером первый вице-президент Мохбар подчеркнул необходимость использования возможностей и возможностей двух стран, особенно в экономической области.

Подчеркнув, что торговый оборот между двумя странами не соизмерим с экономическими и политическими условиями, первый вице-президент выразил надежду, что договоренности, будут достигнуты с введением полноценного представителя обеими сторонами, чтобы следовать договоренностям между двумя сторонами.

Ссылаясь на инженерный потенциал и возможности частного и государственного секторов Ирана, Мохбер объявил о готовности страны участвовать в процессе восстановления Ирака. -«Политические отношения между двумя странами определенно станут более стабильными и прочными с расширением экономической деятельности», - добавил он.

Он поблагодарил премьер-министра Ирака за укрепление двустороннего сотрудничества и сказал: «К счастью, многие совместные проекты, которые были отложены в предыдущие годы, были возобновлены на этом этапе, и этот процесс должен активно продолжаться».