Раиси: количество иранских паломников увеличивается во время церемонии Арбаин

«Отношения между Исламской Республикой Иран и нашей дружественной и братской страной Ирак очень хороши в политической, экономической и культурной областях, но мы думаем, что эти отношения могут получить дальнейшее развитие», - сказал Эбрахим Раиси журналистам после совместной встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в воскресенье.

"Сегодня наши отношения с Ираком - это не просто отношения между двумя соседними странами, но вера в убеждения, сердца и глубокую связь двух стран, двух наций и двух правительств, и мы считаем, что эти отношения могут развиваться в различных областях", - сказал он.

Президент Ирана, заявив, что отношения между Ираном и Ираком не заканчиваются только в двух странах, сказал: «Роль двух стран в регионе, мире и международных отношениях также может быть очень эффективной".

«Еще один момент заключается в том, что мы находимся на пороге Арбаина Хоссейни, и ситуация с коронавирусом серьёзна не только для двух стран, но и для всего мира», - отметил он.

Назвав защиту паломников важной, Рейси сказал: "Это создало ограничения в Ираке, но премьер-министр пообещал максимально увеличить количество паломников, учитывая, что любители Имама Хосейна могли воспользоваться этим паломничеством", - заключил он.