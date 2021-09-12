12 сент. 2021 г., 18:51
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News Code: 84468847
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Иностранные журналисты посетили лагерь афганских беженцев в Захедане

Иностранные журналисты посетили лагерь афганских беженцев в Захедане

Тегеран, 12 сентября, ИРНА, В ходе однодневного визита представители ряда зарубежных СМИ посетили лагеря афганских беженцев в Захедане и приграничный регион Милк в провинции Систан и Белуджистан.

В этой однодневной поездке, организованной Генеральным управлением иностранных СМИ Министерства культуры и исламской ориентации, Министерством внутренних дел и полицией Исламской Республики Иран, представители различных стран Европы, Азии и Америки, в том числе присутствовали из Турции, Китая, Франции, России, Катара и США.

Посещение лагеря афганских беженцев Аль-Гадир и беседы с семьями и официальными лицами лагеря, посещение службы обслуживания граждан, посещение лагеря для возвращающихся, а также посещение жилья для вновь прибывших семей просителей убежища в городе Захедан и лагеря Милк стали одними из основных программ.

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