Иностранные журналисты посетили лагерь афганских беженцев в Захедане

В этой однодневной поездке, организованной Генеральным управлением иностранных СМИ Министерства культуры и исламской ориентации, Министерством внутренних дел и полицией Исламской Республики Иран, представители различных стран Европы, Азии и Америки, в том числе присутствовали из Турции, Китая, Франции, России, Катара и США.

Посещение лагеря афганских беженцев Аль-Гадир и беседы с семьями и официальными лицами лагеря, посещение службы обслуживания граждан, посещение лагеря для возвращающихся, а также посещение жилья для вновь прибывших семей просителей убежища в городе Захедан и лагеря Милк стали одними из основных программ.