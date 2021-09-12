Гарибабади: Иран и МАГАТЭ подчеркнули необходимость сохранения духа сотрудничества и взаимного доверия

Казем Гарибабади, который приехал в Иран одновременно с Рафаэлем Гросси, написал об этом в твиттере, - «Стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и важность его продолжения, а также необходимость решения возникающих между нами вопросов в конструктивной и исключительно технической среде».

Он сказал, что обе стороны в рамках существующего взаимодействия и сотрудничества между двумя странами решили продолжить взаимные встречи на соответствующих уровнях, добавив, что в ближайшем будущем Генеральный директор посетит Тегеран для консультаций на высоком уровне, направленных на укрепление сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ и обсудит текущие вопросы, представляющие взаимный интерес, с правительством Исламской Республики Иран.