12 сент. 2021 г., 14:43
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News Code: 84468560
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Иран и МАГАТЭ договорились об обслуживании оборудования наблюдения и замене карт памяти

Иран и МАГАТЭ договорились об обслуживании оборудования наблюдения и замене карт памяти

Тегеран, 12 сентября, ИРНА - Согласно совместному заявлению Ирана и МАГАТЭ, инспекторам МАГАТЭ будет разрешено обслуживать указанное оборудование для наблюдения и заменять свои карты памяти, которые будут храниться под совместным наблюдением в Иране.

В совместном заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран Мохаммада Эслами и генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подписанного после их встречи, говорится: стороны подчеркнули необходимость решать проблемы между нами в конструктивной и исключительно технической атмосфере».

В заявлении заявлено: «В рамках существующего взаимодействия и сотрудничества между двумя странами стороны решили продолжить взаимные встречи на соответствующих уровнях».

Согласно совместному заявлению, инспекторам МАГАТЭ также будет разрешено обслуживать указанное оборудование для наблюдения и заменять карты памяти, которые будут храниться под совместным наблюдением в Иране.

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