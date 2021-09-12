Иран и МАГАТЭ договорились об обслуживании оборудования наблюдения и замене карт памяти

В совместном заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран Мохаммада Эслами и генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подписанного после их встречи, говорится: стороны подчеркнули необходимость решать проблемы между нами в конструктивной и исключительно технической атмосфере».

В заявлении заявлено: «В рамках существующего взаимодействия и сотрудничества между двумя странами стороны решили продолжить взаимные встречи на соответствующих уровнях».

Согласно совместному заявлению, инспекторам МАГАТЭ также будет разрешено обслуживать указанное оборудование для наблюдения и заменять карты памяти, которые будут храниться под совместным наблюдением в Иране.