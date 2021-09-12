12 сент. 2021 г., 14:38
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News Code: 84468553
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Dossier

В Кении открылся клинический центр диагностики Covid-19

В Кении открылся клинический центр диагностики Covid-19

Тегеран, 12 сентября, ИРНА - Клинический центр диагностики Covid-19 открылся в оздоровительном центре Общества Красного Полумесяца Ирана в Кении.

Клинический центр диагностики Covid-19 при Оздоровительном центре Общества Красного Полумесяца Ирана в Кении представлен как действительный и стандартный центр для диагностики Covid-19 со стороны министерства здравоохранения страны.
Этот клинический центр открылся в присутствии посла Ирана и представителей министерства здравоохранения Кении.

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