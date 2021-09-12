Эслами: переговоры с МАГАТЭ продолжатся на полях следующего саммита

Мохаммад Эслами в воскресенье после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси на совместной пресс-конференции, сказал: «Сегодня Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран по приглашению Организации по атомной энергии Ирана, и мы хорошо и конструктивно провели время на переговорах».

«Дух переговоров - создание возможностей для развития взаимодействия, сотрудничества в рамках норм и правил Международного агентства по атомной энергии», - отметил он.

Глава Организации по атомной энергии, заявив, что все вопросы между нами в основном технические, а политическим вопросам нет места в отношениях между нами, сказал: «Мы решили участвовать в следующей встрече и продолжить наши переговоры в кулуарах встречи».