12 сент. 2021 г., 14:26
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News Code: 84468529
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Посол Норвегии: я уверен, вы добьетесь нужного результата на турнире по борьбе

Посол Норвегии: я уверен, вы добьетесь нужного результата на турнире по борьбе

Тегеран, 12 сентября, ИРНА – «усилия и практика очень эффективны в работе, и я уверен, что прилагаемые вами усилия, и это совершенно ясно, вы добьетесь успеха и результата в мировых соревнованиях по борьбе в стране», - сказал посол Норвегии в Иране Сигвальд Томин Хауге на встрече с Алирезой Дабиром в Федерации борьбы.

Посол Норвегии Сигвальд Томин Хауге посетил лагерь сборной Ирана по борьбе и встретился с президентом Федерации борьбы Алирезой Дабиром. Он также коротко побеседовал с тренерами национальных сборных по вольной борьбе Мохаммадом Баной и Пейман Доросткаром.

«Очень ценно и полезно выполнить всю эту работу менее чем за полтора года», - сказал Хоуг после посещения лагеря национальной сборной по борьбе. – «Спасибо за ваше приглашение. Мое присутствие здесь было впечатляющим, и я думаю, что с вашей приверженностью вы обязательно добьетесь результатов».

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