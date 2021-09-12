Посол Норвегии: я уверен, вы добьетесь нужного результата на турнире по борьбе

Посол Норвегии Сигвальд Томин Хауге посетил лагерь сборной Ирана по борьбе и встретился с президентом Федерации борьбы Алирезой Дабиром. Он также коротко побеседовал с тренерами национальных сборных по вольной борьбе Мохаммадом Баной и Пейман Доросткаром.

«Очень ценно и полезно выполнить всю эту работу менее чем за полтора года», - сказал Хоуг после посещения лагеря национальной сборной по борьбе. – «Спасибо за ваше приглашение. Мое присутствие здесь было впечатляющим, и я думаю, что с вашей приверженностью вы обязательно добьетесь результатов».